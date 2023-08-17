Лукашенко заверил, что ввод "вагнеровцев" в Белоруссию не был постановкой

Он был нужен, чтобы "погасить мятеж", сказал белорусский лидер

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Ввод бойцов ЧВК "Вагнер" на территорию Белоруссии не был постановкой и был нужен, чтобы "погасить мятеж". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале.

"Только безумцы могут сказать, что это была постановка. Это я предложил [разместить "Вагнер" в Белоруссии]. Это не Путин предложил. Это было мое предложение, чтобы погасить этот мятеж", - сказал он.

Лукашенко заявил, что "даже с Путиным не обсуждал", когда предложил основателю ЧВК Евгению Пригожину разместиться в Белоруссии.

"Никакая Россия сюда "Вагнер" не заводила", - заверил он, комментируя вопрос журналистки, что весь мятеж якобы был постановочным с целью выявить предателей и для переброски ЧВК в Белоруссию для дальнейшего наступления на Киев.