Полученные от РФ вертолеты Ми-35 встанут в строй ВВС Белоруссии через несколько недель

На территорию республики прибыла первая партия из четырех вертолетов Ми-35М

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Полученные от России четыре боевых вертолета Ми-35М встанут в строй через несколько недель. Об этом сообщил заместитель командующего военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны - начальник авиации полковник Леонид Давидович.

"Наши пилоты и инженерно-технический состав уже переучились в специализированном центре на территории Российской Федерации. Уже через несколько недель вертолеты встанут в строй после досконального изучения технических характеристик и подготовки необходимых документов. Личный состав будет выполнять на новых вертолетах задачи летной подготовки, боевого дежурства, а также те задачи, для которых они предназначены", - приводит слова Давидовича пресс-служба Минобороны Белоруссии.

В четверг на территорию Белоруссии из России прибыла первая партия из четырех вертолетов Ми-35М. Дальность маршрута их перелета составила более 2 тыс. км. Вертолеты пилотировали белорусские летчики.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М является модернизированной версией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетехники, живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, эвакуации раненых. Вертолет также способен транспортировать грузы в кабине и на внешней подвеске. Экипаж - два человека.