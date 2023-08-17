Госдеп не стал раскрывать содержание телефонного разговора Блинкена с Уиланом

В ведомстве заявили, что госсекретарь "выдвинул России серьезное предложение" для освобождения американца

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател не стал раскрывать содержание телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с осужденным в РФ американцем Полом Уиланом.

"Госсекретарь США 16 августа говорил по телефону с Полом Уиланом. Я не буду вдаваться в детали разговора, помимо того, что госсекретарь смог напрямую услышать от Пола о его состоянии, смог сказать Полу, что президент [США Джо] Байден и он привержены тому, чтобы вернуть его [Уилана] домой и делать все возможное для этого", - сказал Пател в ходе брифинга.

"Я лишь отмечу, что госсекретарь выдвинул России серьезное предложение для освобождения Пола Уилана. И это наше видение по-прежнему состоит в том, что России следует незамедлительно освободить Пола Уилана и Эвана Гершковича", - добавил он.

Представитель ведомства не стал уточнять, были ли внесены какие-то изменения в предложения в адрес России.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен провел в среду телефонный разговор с осужденным в РФ за шпионаж Полом Уиланом. В частности, глава внешнеполитического ведомства сказал собеседнику, "что нужно сохранять веру и что США делают все возможное для его скорейшего возвращения домой". Выступая в июле на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, Блинкен заявил, что США работают с Россией над обменом заключенными, несмотря на имеющиеся разногласия. В свою очередь заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что канал по вопросам обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном сохраняется, контакты по этой линии продолжаются.

Уилан, имеющий гражданство Великобритании, Ирландии, Канады и США, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 276 УК РФ. Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.