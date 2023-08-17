Правительство Аргентины извинилось за то, что не оправдало ожиданий части избирателей

Многие чувствуют, что правительство не сделало чего-то конкретного для их жизни, заявила пресс-секретарь президента республики Габриэла Серрути

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Аргентины осознает, что не оправдало ожиданий части своих избирателей, которые в итоге проголосовали за других кандидатов на прошедших в стране праймериз. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Габриэла Серрути.

"Мы понимаем, что значительное количество людей выразили свое негодование, разочарование, несогласие, негативное восприятие сегодняшней ситуации в их жизни и в стране в целом. <...> Многие чувствуют, что правительство не сделало чего-то конкретного для их жизни, чтобы они чувствовали, что двигаются в будущее, которого хотят. Мы просим у них прощения", - сказала она на пресс-конференции.

По словам Серрути, правительство осознает, что могло совершить ошибки.

13 августа в Аргентине прошли праймериз, по итогам которых определились кандидаты в президенты. Они примут участие в выборах 22 октября. Больше всего голосов (30,04%) набрал либертарианец Хавьер Милей, предлагающий упразднить центробанк для борьбы с инфляцией и перейти с песо на доллар. Правительственный альянс "Союз ради родины", от которого выдвигается министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Масса, поддержали 27,27% избирателей. Ведущий оппозиционный альянс "Вместе за перемены", выдвинувший двух кандидатов на праймериз, суммарно получил 28,27% голосов. Его на выборах будет представлять экс-министр безопасности Патрисия Буллрич.