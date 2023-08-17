17 августа, 18:55
Попытка госпереворота в Нигере

СМИ: Нигер развернул войска на границе с Бенином и Нигерией перед угрозой вторжения

Как передает портал Maliactu, очевидцы сообщают о движении нигерских войск в городах Гая и Конни

ПРЕТОРИЯ, 17 августа. /ТАСС/. Мятежники в Нигере направили войска на границу с Бенином и Нигерией, столкнувшись с угрозой вторжения сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщил новостной портал Maliactu со ссылкой на сформированный мятежниками Национальный совет спасения родины (НССР).

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Очевидцы сообщают о движении нигерских войск в городе Гая близ границы с Бенином, передает портал. При этом население приветствует их. В городе Конни в 400 км от Ниамея, столицы Нигера, также идет переброска войск.

Портал отмечает, что НССР внимательно следит за новостями из Аккры, где проводится встреча начальников генеральных штабов стран ЭКОВАС, посвященная ситуации в Нигере. Выступивший на открытии комиссар сообщества по вопросам мира и безопасности Абдель Фатау Мусах заявил, что государства ECOWAS, за исключением тех, которые находятся под властью военных, а также Кабо-Верде, готовы направить свои подразделения в состав сил быстрого реагирования, которые могут осуществить вторжение в Нигер. 

Теги:
БенинНигерНигерияПопытка госпереворота в Нигере
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