США не изменили статус готовности своих ядерных сил из-за шагов России и Белоруссии

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что в Вашингтоне "не видели ничего такого, что заставило бы изменить расстановку собственных стратегических сил"

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Администрация США в настоящее время не видит причин для изменения уровня готовности своих стратегических сил из-за каких-либо действий России и Белоруссии, касающихся ядерного оружия. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Я не буду вдаваться в подробности относительно каких-либо разведывательных данных. Мы видели сообщения СМИ из России о том, что они намерены это сделать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли США подтвердить размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) РФ на территории Белоруссии, и на просьбу прокомментировать слова белорусского президента Александра Лукашенко о готовности применить "весь арсенал" в случае агрессии против его страны. "Но я не стану давать комментарии конкретно относительно этого. Я отвечу, что в целом мы не видели ничего такого, что заставило бы нас изменить расстановку собственных стратегических сил", - добавил Райдер. Он констатировал, что США не усматривают никаких признаков намерения России применять ядерные вооружения в связи с украинским кризисом.

Белоруссия даст мгновенный ответ, если Украина, страны Балтии или Польша совершат агрессию против нее, заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена в ее канале в YouTube. "Угроза может быть одна: агрессия против нашей страны. Если агрессия даже со стороны Украины, со стороны Польши, Литвы, Латвии начнется, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Если это случится, продолжил Лукашенко, Белоруссия не будет медлить, ждать и применит "весь арсенал".

Президент России Владимир Путин объявил 25 марта, что Москва по просьбе Минска разместит свое ТЯО в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Лукашенко 23 июня заявил, что значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов уже находится в республике.