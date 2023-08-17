В ООН выразили обеспокоенность ситуацией с поставками кассетных боеприпасов Украине

Заместитель генерального секретаря Изуми Накамицу заявила, что поставки вооружений и боеприпасов Киеву увеличиваются в последние месяцы

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Поставки Украине кассетных боеприпасов вызывают глубокое беспокойство. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Изуми Накамицу на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По ее оценке, поставки вооружений и боеприпасов Украине увеличиваются в последние месяцы. "Я бы хотела подчеркнуть, что сообщения о поставках и применении кассетных боеприпасов вызывают глубокое беспокойство", - подчеркнула Накамицу. Она напомнила, что представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее призывал "отказаться от применения вооружений этого типа и оставить их в прошлом".

После начала специальной военной операции Запад нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 7 июля президент США Джо Байден объявил о решении передать Украине кассетные боеприпасы из-за нехватки обычных снарядов. 13 июля глава оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс проинформировал, что Киев уже получил их от Вашингтона.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на XI Московской конференции по международной безопасности, что РФ может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов в связи с нарушением норм международного гуманитарного права со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что данная гуманитарная проблема связана с решением США о поставке Киеву кассетных боеприпасов.