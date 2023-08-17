Пентагон заявил, что не раскроет информацию о переданных Украине кассетных боеприпасах

Как отметил пресс-секретарь американского военного ведомства бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, эти технические сведения могут дать противнику представление о специфике и эффективности вооружений

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США не намерено раскрывать технические данные о кассетных боеприпасах, которые ранее были переданы Украине, чтобы не предоставлять преимущество противникам. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Военно-воздушных сил США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

Его спросили, почему американское военное ведомство ранее приняло решение засекретить технические данные об испытаниях кассетных боеприпасов, переданных Киеву. "Такого рода засекреченные технические сведения могут дать потенциальному противнику представление о специфике, эффективности вооружений, дальности действия оружия", - сказал пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, будет ли эта засекреченная информация об испытаниях передана Киеву, Райдер отметил: "Есть аспект исследований и испытаний любой системы вооружений, которые мы будем проводить, используя наше собственное оружие. Но это не та информация, которая имеет отношение к конечному пользователю. Речь идет о получении продукции, они знают, что она работает". "Очевидно, что им нужно знать засекреченные аспекты, касающиеся дальности и тому подобного, но не обязательно знать статистику исследований и разработок", - добавил он. Официальный представитель Пентагона пояснил, что нельзя путать "засекреченную информацию об исследованиях, разработках и испытаниях с [секретными] данными об оперативном использовании" той или иной системы вооружений.

Генерал утверждал, что Вооруженные силы Украины "выполняют свои обязательства по надлежащему применению" кассетных боеприпасов. "С нашей точки зрения, нет никаких опасений [в этой связи]", - заявил он.

В четверг заместитель генерального секретаря ООН Изуми Накамицу заявил, что поставки Украине кассетных боеприпасов вызывают глубокое беспокойство. Ранее президент США Джо Байден признавал, что запасы вооружений, которые его страна может поставить Украине, прежде всего артиллерийских снарядов, истощаются. Поэтому, по словам американского лидера, было принято решение передать Киеву кассетные боеприпасы.