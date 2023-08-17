В Китае заявили, что к миру на Украине приведут переговоры

Заместитель постоянного представителя Китая при Организации объединенных наций Гэн Шуан отметил, что продолжение поставок вооружений "отдаляет перспективу прекращения боевых действий"

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Кризис на Украине может быть урегулирован за счет переговоров, а не поставок вооружений. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Китая при всемирной организации Гэн Шуан.

По словам китайского дипломата, продолжение поставок вооружений "отдаляет перспективу прекращения боевых действий". "Оружие может быть использовано, чтобы победить в войне, но оно не может принести мир. Восстановление мира требует диалога и консультаций", - подчеркнул зампостпреда КНР при ООН.