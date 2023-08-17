17 августа, 20:37
Военная операция на Украине

В Китае заявили, что к миру на Украине приведут переговоры

Заместитель постоянного представителя Китая при Организации объединенных наций Гэн Шуан отметил, что продолжение поставок вооружений "отдаляет перспективу прекращения боевых действий"

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Кризис на Украине может быть урегулирован за счет переговоров, а не поставок вооружений. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Китая при всемирной организации Гэн Шуан.

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По словам китайского дипломата, продолжение поставок вооружений "отдаляет перспективу прекращения боевых действий". "Оружие может быть использовано, чтобы победить в войне, но оно не может принести мир. Восстановление мира требует диалога и консультаций", - подчеркнул зампостпреда КНР при ООН. 

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