МИД Судана призвал мировое сообщество признать спецназ республики террористами

Ведомство подчеркнуло, что решительно осуждает совершаемые спецназом преступления и нарушения прав человека

КАИР, 18 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Судана призывает международное сообщество признать силы быстрого реагирования (спецназ) республики террористической организацией. Такой призыв МИД распространил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), комментируя заявление экспертов ООН о случаях насилия в отношении женщин и детей со стороны сил спецназа в Судане.

"Министерство призывает международное сообщество осудить спецназ самым решительным образом, признать его террористической организацией и возложить на них юридическую и этическую ответственность перед национальными и международными механизмами правосудия", - говорится в заявлении МИД Судана.

Внешнеполитическое ведомство приветствовало "заявление, сделанное экспертами ООН в Женеве, в котором они выразили глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями, указывающими на широкое распространение случаев сексуального насилия в отношении женщин и девочек со стороны сил быстрого реагирования". МИД подчеркнул, что решительно осуждает совершаемые спецназом преступления и нарушения прав человека.

Ранее эксперты ООН призвали обе стороны конфликта "прекратить нарушения гуманитарного права и прав человека". Как говорится в опубликованном на сайте всемирной организации комментарии, "эксперты выразили тревогу в связи с участившимися сообщениями о широко распространенном использовании силами быстрого реагирования изнасилований и других форм сексуального насилия в качестве средства наказания и запугивания населения в Судане".