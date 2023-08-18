В Минске второй Международный антифашистский конгресс пройдет при участии более 30 стран

На мероприятии также будут присутствовать представители научного сообщества, основных религиозных конфессий, СМИ и ветераны Великой Отечественной войны

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Представители более 30 стран примут участие во II Международном антифашистском конгрессе "Во имя будущего человечества совместными усилиями остановим неофашизм", который состоится в пятницу в Минске.

Идея проведения Международного антифашистского конгресса на постоянной основе принадлежит министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу. Мероприятие проводится в Минске по инициативе Министерства обороны Белоруссии при поддержке МИД, Национальной академии наук и других ведомств и общественных организаций страны. Форум призван консолидировать здоровые международные силы на платформе противодействия распространению фашизма и нацизма и сохранить историческую правду о Второй мировой войне. В конгрессе, наряду с представителями делегаций военных ведомств, дипломатического корпуса, государственных органов и общественных организаций, примут участие представители научного сообщества, основных религиозных конфессий, СМИ, ветераны Великой Отечественной войны.

На пленарном заседании и в ходе работы тематических секций, которые состоятся в Центральном доме офицеров, участники конгресса обсудят вопросы противодействия распространению фашистской идеологии, недопущения искажения истории и сохранения исторической памяти, роль и место государства, общественности, представителей науки и религиозных объединений в борьбе с неофашизмом.

Ожидается, что в пленарном заседании примут участие государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович, министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин, заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин. Завершится работа форума принятием резолюции II Международного антифашистского конгресса.

В рамках конгресса в большом зале конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье под руководством замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина состоится научно-практическая конференция "Нацизм на Украине: взгляд через призму специальной военной операции". В фойе Центрального дома офицеров и на площадке перед ним в Минске, а также в КВЦ "Патриот" в Подмосковье представят тематические экспозиции, организованные министерствами обороны России и Белоруссии, белорусской Генпрокуратурой, Национальным архивом, Национальной академией наук республики, Центральным музеем ВС РФ, Студией военных художников имени М. Б. Грекова. В рамках конгресса главы военных делегаций посетят мемориальный комплекс "Хатынь", где почтят память жертв фашизма и посадят памятное дерево.

Первый Международный антифашистский конгресс состоялся 20 августа 2022 года в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022". Участие в конгрессе приняли военные атташе 26 стран и девять иностранных делегаций, депутаты Госдумы, духовные лидеры ведущих конфессий страны, политические и общественные деятели Донбасса, ветераны Великой Отечественной войны.