Литва прекратила пропуск через два из шести КПП на границе с Белоруссией

Литовская министр внутренних дел Агне Билотайте пояснила, что к такой мере Вильнюс решил прибегнуть для борьбы с контрабандой, а также в связи с новыми угрозами в сфере безопасности

ВИЛЬНЮС, 18 августа. /ТАСС/. Литва закрыла два из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией в Шумскасе и Тверячюсе. Пропуск на этих переходах прекращен в 00:00 (совпадает с мск) пятницы.

Как заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, к такой мере Вильнюсу пришлось прибегнуть для борьбы с контрабандой, а также в связи с новыми угрозами в сфере безопасности. "Во-первых, необходимо ужесточать борьбу с контрабандой. На закрываемых переходах для действенного контроля нет рентгеновской аппаратуры", - сказала она.

Второй причиной являются опасения литовских властей по поводу присутствия в Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнер", которые якобы могут попытаться просочиться в Литву через КПП местного сообщения. У закрываемых переходов именно такой статус. На них осуществляется ограниченный пропуск транспорта. Груженые фуры не пропускаются. "Дислокацию в Белоруссии [ЧВК] "Вагнер" мы оцениваем как угрозу, на которую необходимо реагировать", - отметила Билотайте.

К этим КПП накануне были доставлены железобетонные блоки и так называемая концертина - используемая армией колючая проволока с включением режущих металлических пластин. Все это было использовано для перекрытия дорог и подходов к КПП.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала избыточной инфраструктуру КПП на белорусском направлении. Срок, на который приостанавливается работа переходов в Шумсксе и Тверячюсе, власти не уточнили.