Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда

Президент Украины подчеркнул, что он необходим для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон об отборе судей Конституционного суда страны, который, как он подчеркнул, необходим для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. <...> Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добропорядочный отбор судей Конституционного суда. Наша страна еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале в четверг.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина признала, что Киев не сможет к октябрю полностью выполнить все семь рекомендаций ЕС, которые нужны для запуска переговоров о вступлении в сообщество.

Стремление Украины в ЕС

Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата. Для запуска переговорного процесса Киеву необходимо выполнить некоторые условия, включая проведение реформ.

22 июня Еврокомиссия представила предварительный доклад о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.

На Украине заявили, что ожидали от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций, особенно в плане борьбы с коррупцией, а также обещали до октября выполнить оставшиеся пять условий.