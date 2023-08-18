Конгрессмен США признал провал наступления ВСУ

Эндрю Харрис усомнился в целесообразности помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Эндрю Харрис (республиканец от штата Мэриленд), который ранее поддерживал предоставление помощи Украине, признал крах ее контрнаступления и выразил сомнение в целесообразности оказания Вашингтоном дальнейшей поддержки Киеву без надлежащего надзора. Об этом сообщила газета Politico.

"Является ли это скорее патовой ситуацией? Следует ли нам быть реалистами в этом вопросе? Я думаю, что, наверное, следует", - сказал Харрис на встрече со сторонниками во вторник, давая оценку ситуации на Украине. Говоря о попытках Киева провести контрнаступление, он подчеркнул: "Скажу прямо, это провал". "Я больше не уверен, что есть возможность победить", - добавил он, говоря о перспективах операций Вооруженных сил Украины.

Как уточняется в материале, на вопрос журналиста о том, поддержит ли он выделение дополнительных средств на помощь Украине, Харрис ответил: "Если это деньги на гуманитарные цели, на невоенные цели или на военные цели без [надзора] генерального инспектора, то я не поддержу это". Конгрессмен допустил, что средства могут быть израсходованы ненадлежащим образом в случае выделения их Киеву, и заострил внимание на наличии дефицита бюджета в США. "Мне очень жаль, но у нас нет таких средств", - сказал он, говоря о возможности дополнительного финансирования Киева.

"Я думаю, пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам. Я знаю, что президент [Украины Владимир] Зеленский не хочет этого", - сказал законодатель. "Но президент Зеленский без нашей поддержки жалким образом проиграл бы в войне. А с нашей помощью он не выигрывает. Ситуация сейчас тупиковая", - подчеркнул конгрессмен.

Как напоминает издание, в прошлом Харрис выступал за предоставление помощи Украине. Он является одним из сопредседателей объединения членов Палаты представителей от обеих партий, выступающих за укрепление связей с Киевом и оказание ему всесторонней поддержки. Харрис входит в состав комитета нижней палаты Конгресса США по ассигнованиям и может влиять на решения республиканцев по вопросам расходования государственных средств. Согласно опубликованной на сайте законодателя биографии, у его матери украинские корни.

Издание подчеркивает, что заявление Харриса является очередным признаком изменения позиции Республиканской партии по вопросу о помощи Украине. Как констатируется в публикации, это также показывает, какой "головной болью" может обернуться для администрации президента США Джо Байдена (Демократическая партия) согласование вопросов, касающихся выделения более $20 млрд в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета на помощь Киеву.

Попытки наступления Киева

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.