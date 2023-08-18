В Эквадоре заявили, что стрельба у кортежа кандидата в президенты не была покушением

Неизвестные ранее начали стрелять рядом с колонной машин, в одной из которых ехал Даниэль Нобоа

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /ТАСС/. Стрельба недалеко от кортежа кандидата в президенты Эквадора Даниэля Нобоа не была покушением на него. Об этом сообщила полиция в соцсети X (ранее Twitter).

"После проведения проверки на местности версия покушения на кандидата в президенты Даниэля Нобоа в Дуране была исключена", - говорится в сообщении.

Как передавала газета El Universo, 17 августа неизвестные открыли стрельбу рядом с колонной машин, в одной из которых ехал Нобоа. Представители политика, участвовавшего в предвыборном мероприятии, заявили, что он не пострадал.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа.