Сенат США заявил, что Credit Suisse не провел полноценного расследования счетов нацистов

Законодатели отметили, что 64 тыс. комплектов потенциально важных документов, "связанных со счетами, имеющими отношение к нацистам, не включены в расследование"

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Швейцарский банк Credit Suisse, несмотря на взятые обязательства, не провел полноценного расследования в отношении счетов своих клиентов, причастных к нацизму. Об этом сообщил в четверг бюджетный комитет Сената Конгресса США.

Сенаторы выяснили, что "внутреннее расследование Credit Suisse в связи с обслуживанием счетов нацистов и их пособников было недостаточным и позволило банку продолжить скрывать сведения об историческом обслуживании нацистов и их пособников". "64 тыс. комплектов потенциально важных документов, связанных со счетами, имеющими отношение к нацистам, не включены в расследование Credit Suisse", - заявили законодатели.

В связи с этим сенатор Чак Грассли (республиканец от штата Айова) заявил, что бюджетный комитет продолжит свое расследование, "поскольку не может закрыть глаза на этот серьезный вопрос".

В марте 2020 года американская неправительственная организация "Центр Симона Визенталя" уведомила Credit Suisse о том, что обладает достоверной информацией о наличии у банка счетов нацистов. После этого банк согласился провести добровольное расследование.

В апреле 2023 года бюджетный комитет Сената Конгресса США сообщил, что Credit Suisse вел счета, сведения о которых ранее не публиковались, как минимум 99 человек, которые либо были высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами группировок, связанных с нацистами в Аргентине. 70 счетов в Аргентине, вероятно имеющих отношение к нацистам, были открыты в Credit Suisse после 1945 года, некоторые из них оставались открытыми вплоть до 2020 года. Кроме того, до 2002 года оставался действующим счет осужденного трибуналом в Нюрнберге высокопоставленного нациста, личность которого не уточняется.