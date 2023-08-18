Большинство опрошенных немцев выступают против поставок Киеву крылатых ракет Taurus

Только 36% респондентов заявили, что поддерживают поставки

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Большинство граждан Германии выступает против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые опубликовал телеканал ARD.

По результатам исследования, 52% респондентов отвергли передачу ракет Киеву. Только 36% заявили, что поддерживают поставки, 12% затруднились с ответом. При этом в восточногерманских землях (бывшей ГДР) против передачи ракет выступили 70% опрошенных, тогда как в западных регионах ФРГ - 47%. Поставки Киеву Taurus поддержали на западе Германии 40% участников.

Среди сторонников партии "Альтернатива для Германии" передачу ракет отвергли 76% респондентов. В то же время 68% опрошенных из числа избирателей, готовых отдать свои голоса за "зеленых", заявили, что поддерживают такие поставки. За это выступило и большинство из тех, кто голосует за свободных демократов (56%).

В исследовании приняли участие 1 216 граждан Германии. Оно проводилось 15-16 августа.

Сейчас в Германии идут ожесточенные дискуссии о необходимости передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, которые Киев в конце мая запросил у Берлина. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине 14 мая.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера в ближайшие месяцы и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. В последние несколько недель Министерство обороны ФРГ, как писало издание, обратилось к производителю Taurus с просьбой включить ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше, она составляет до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя.