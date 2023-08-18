Адвокаты Трампа предложили назначить суд по делу о штурме Капитолия на апрель 2026 года

В документах Федерального суда округа Колумбия отмечается, что бывший президент США возражает против предложенного правительством графика судебных разбирательств

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа предложили назначить на апрель 2026 года судебное заседание по делу о штурме Капитолия. Эта информация содержится в опубликованных в четверг документах Федерального суда округа Колумбия.

"[Бывший] Президент Дональд Трамп через своего адвоката направляет этот ответ, возражая против предложенного правительством графика судебных разбирательств <...>, и убедительно просит суд поместить это дело в календарь судебных заседаний на апрель 2026 года", - следует из документа.

Ранее спецпрокурор США Джек Смит предложил в качестве даты начала судебного разбирательства 2 января 2024 года. По его мнению, рассмотрение этого дела займет не больше четырех-шести недель.

Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.