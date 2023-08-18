Nikkei: лидеры Японии, США и Южной Кореи договорятся сотрудничать для сдерживания Китая

Издание пишет, что отношения трех государств "исторически были сосредоточены на ракетно-ядерной программе Северной Кореи"

ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. Премьер Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и южнокорейский лидер Юн Сок Ёль на трехстороннем саммите планируют договориться о сотрудничества для поддержания экономической безопасности и сдерживания Китая. Об этом сообщила газета Nikkei.

Как отмечает издание, отношения трех стран "исторически были сосредоточены на ракетно-ядерной программе Северной Кореи". "Пятничный саммит расширит это сотрудничество, включив в него сдерживание Китая и экономическую безопасность", - пишет газета.

Кроме того, как ожидается, лидеры обсудят важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также оказание поддержки станам так называемого Глобального Юга, как обычно называют развивающиеся государства с независимой внешней политикой, не поддерживающие односторонние санкции. В частности, речь идет о членах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и островных странах Тихокеанского региона.

Трехсторонний саммит пройдет 18 августа в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме.