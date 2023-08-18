Пентагон подтвердил, что США готовы обучать у себя украинских пилотов управлению F-16

Бригадный генерал Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Патрик Райдер отметил, что его страна может пойти на такие меры, если возможности обучения в Европе будут исчерпаны

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы при необходимости обучать на своей территории украинских военнослужащих пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Военно-воздушных сил США Патрик Райдер.

"США готовы поддержать усилия по обучению [украинских пилотов] в координации с коалицией [оказывающих помощь Украине союзников] и провести обучение украинских пилотов на территории США, если возможности обучения в Европе будут исчерпаны", - ответил генерал, комментируя сообщение агентства Reuters о том, что США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами F-16.

Он не стал подтверждать данные источников агентства. В Госдепартаменте пока не ответили на просьбу подтвердить передачу истребителей.

По сведениям Reuters, Дания и Нидерланды направят истребители F-16 Киеву после того, как завершится обучение украинских военнослужащих их пилотированию. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправил своим коллегам в этих странах письма с гарантиями того, что Вашингтон поддерживает этот шаг, однако никакие точные сроки при этом не называются.

4 августа газета Politico сообщила, что группа в составе восьми украинских летчиков отобрана для участия в западной программе по их подготовке к применению F-16. При этом сроки ее начала не раскрывались. Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что программа обучения начнется в августе. Телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц в вашингтонской администрации сообщал, что США не получили от европейских стран план подготовки украинских летчиков к пилотированию F-16. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 до конца года. Он также подчеркнул, что США готовы в случае возникновения сложностей у европейских стран обучать на своей территории украинских пилотов управлению истребителями.