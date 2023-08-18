Пентагон утверждает, что Россия и Китай представляют угрозу биобезопасности США

В американском оборонном ведомстве считают, что КНР, РФ, КНДР и Иран могут обладать знаниями и возможностями "по производству и развертыванию традиционных патогенов и токсинов"

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Пентагон утверждает, что наработки некоторых стран в сфере биологического оружия, в том числе России и Китая, представляют угрозу для национальной безопасности США.

"Стратегия национальной обороны предписывает министерству действовать быстро, чтобы укрепить американские меры сдерживания, при этом КНР является основным вызовом для министерства, но надо учитывать и высокую угрозу со стороны России и сохранять бдительность в связи с постоянными рисками со стороны Северной Кореи, Ирана и насильственных экстремистских организаций", - говорится в опубликованном 17 августа обзоре состояния биозащиты США.

Оборонное ведомство утверждает, что РФ и КНДР продолжают работать над программами по наступательному биологическому оружию. Кроме того, "КНР, Россия, Северная Корея и Иран, вероятно, обладают знаниями и возможностями по производству и развертыванию традиционных патогенов и токсинов".

Как ранее заявило посольство России в Вашингтоне, власти США распространяют лаборатории по всему миру, в том числе у границ РФ, чтобы иметь возможность создавать искусственные очаги инфекций и управлять эпидемиями в своих интересах. Диппредставительство подчеркнуло, что подтверждения проведения США работ с потенциальными агентами биологического оружия имеются, и они далеко не единичны.