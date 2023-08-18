WP: разведка США считает, что Украина не достигнет успеха в ходе наступления

По информации газеты, Киев не сможет достичь Мелитополя и разрушить Крымский мост

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Разведывательное сообщество США считает, что Украина не сможет добиться поставленных целей в ходе контрнаступления. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их сведениям, в засекреченном прогнозе разведки изложен вывод, что Украина не сможет достичь Мелитополя и разрушить Крымский мост. Это заключение обусловлено опытом защиты территорий, которым обладает Россия. Такие прогнозы, вероятно, спровоцируют в "Киеве и западных столицах поиск виновных в том, что контрнаступление, на которое выделили десятки миллиардов долларов, западное оружие и военную технику, не достигло поставленных задач", пишет издание.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.