18 августа, 01:27

Си Цзиньпин 21-24 августа посетит ЮАР для участия в саммите БРИКС

Председатель КНР планирует провести встречи с президентом ЮАР и другими лидерами стран БРИКС

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин 21-24 августа посетит Южно-Африканскую Республику для участия в XV саммите БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"По приглашению президента ЮАР Сирила Рамапосы председатель КНР Си Цзиньпин с 21 по 24 августа совершит официальный визит в Южно-Африканскую Республику и примет участие в XV саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге", - говорится в распространенном заявлении.

Как уточнила Хуа Чуньин, в ходе саммита Си Цзиньпин также планирует провести встречи с Рамапосой и другими лидерами стран БРИКС.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

Теги:
БразилияЮАРИндияРоссияКитайСи ЦзиньпинРамапоса, Сирил
© Информационное агентство ТАСС
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