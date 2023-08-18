18 августа, 02:12
Военная операция на Украине

Международный фонд Украины профинансирует поставку систем ПВО Киеву на £90 млн

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес отметил, что эти противовоздушные системы обладают "достаточными способностями и возможностью быстрой переброски для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины", а также для использования на линии фронта

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Великобритания от имени Международного фонда Украины подписала три контракта на сумму £90 млн ($114 млн) на передачу Киеву систем и оборудования для противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило правительство Великобритании.

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Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, "к ним относятся контракт на сумму £56 млн на поставку беспилотных авиационных систем, заключенный с норвежской оборонной компанией Kongsberg Defence & Aerospace, и еще два контракта на расширение возможностей противовоздушной обороны".

"Эти противовоздушные системы обладают достаточными способностями и возможностью быстрой переброски как для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины, так и для использования на линии фронта", - сказал министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

В заявлении отмечается, что Международный фонд Украины на сегодняшний день собрал более £770 млн ($980 млн), основными вкладчиками являются Великобритания, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя. 

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УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
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