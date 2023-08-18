Ким Чен Ын поручил задействовать вертолеты ВВС для минимизации ущерба от тайфуна

Лидер КНДР указал, что площадь пострадавших полей составила примерно 200 га

СЕУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил работой по ликвидации ущерба от тайфуна "Канун" в уезде Анбён провинции Канвондо, в частности поручил задействовать вертолеты и самолеты ВВС для опыления полей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер КНДР осмотрел Огеское и Воланское аграрные хозяйства, его сопровождали премьер-министр Ким Док Хун, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, командующий ВВС Ким Гван Хёк.

Ким Чен Ын в качестве меры по "улучшению вегетационного состояния сельскохозяйственных культур на подтопленных полях" поручил задействовать вертолеты и легкие транспортники, лично руководил ходом опыления агрохимикатами.

Руководитель народной республики высоко оценил труд военных, которые "начисто смели следы ущерба от тайфуна". Благодаря их патриотизму на этих полях будут "колыхаться золотистые колосья риса", сказал он.

Лидер КНДР отметил, что площадь пострадавших полей составила лишь примерно 200 га, но указал, что "на сельскохозяйственном фронте нельзя лишиться ни одного гектара земли". Эта задача была поручена армии, поскольку военные народной республики должны быть настроены "не только проявить доблесть в бою, но и стоять в авангарде защиты интересов народа и охранять имущество страны".

В понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи уже сообщало, что руководитель народной республики прибыл в район Оге уезда Анбён в провинции Канвондо, где руководил работой по восстановлению сельскохозяйственных угодий и отчитал местных чиновников за "безответственный подход" в подготовке к тайфунам.