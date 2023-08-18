Эксперт: военные связи Китая и Белоруссии помогут устранять кризисы в Европе и Атлантике

Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун считает, что взаимодействие между ВС двух стран предоставляет им дополнительные возможности для решения различных проблем

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Усиление межармейского взаимодействия между КНР и Белоруссией поможет урегулированию кризисных ситуаций в Европе, на евразийском пространстве, в Атлантике и в Тихоокеанском регионе. Такую точку зрения высказал профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.

"Укрепление военного сотрудничества между Китаем и Белоруссией позволит принимать конструктивные меры для устранения возникающих кризисов не только в Европе и в Евразии, но и в Тихоокеанском, а также в Атлантическом регионах", - приводит газета Global Times мнение эксперта, прокомментировавшего визит министра обороны КНР Ли Шанфу в Минск.

По словам Ли Хайдуна, взаимодействие между ВС двух стран предоставляет им дополнительные возможности для решения различных проблем. Он напомнил о нестабильной обстановке в Европе. "Запад во главе с Соединенными Штатами пытается сформировать неуравновешенную систему, которая будет выгодна только ему", - подчеркнул профессор.

Эксперт уточнил, что с учетом такого негативного настроя западных стран прочие государства должны во что бы то ни стало укреплять друг с другом контакты и продвигать стратегическое сотрудничество. Тем самым, как он отметил, мир сможет достигнуть баланса, который необходим для всеобщего развития.

Ли Шанфу 14-19 августа находится в международной поездке. На этой неделе он посетил Россию, где принял участие в XI Московской конференции по международной безопасности, а затем отправился в Белоруссию, где встретился с президентом этой страны Александром Лукашенко.