Эксперт: торговые связи Китая и России защищены от проблем стратегическим партнерством

Замдиректора Института мировой экономики и политики Академии общественных наук КНР, исполнительный директор Государственного аналитического центра глобальной стратегии Цзоу Чжибо считает, что в целом в китайско-российской торговле не наблюдается каких-либо проблем

ПЕКИН, 18 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Всеобъемлющее стратегическое партнерство КНР и России исключает опасность возникновения существенных проблем в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС заместитель директора Института мировой экономики и политики Академии общественных наук Китая, исполнительный директор Государственного аналитического центра глобальной стратегии Цзоу Чжибо.

"Я считаю, что в целом в китайско-российской торговле не наблюдается каких-либо проблем. Особенно это связано с двусторонними отношениями стратегического партнерства, которые опираются на обоюдную стабильность, - подчеркнул он, комментируя перспективы развития экономических отношений между двумя странами. - Как сейчас, так и в дальнейшем они без каких-либо затруднений будут повышаться. Китай и РФ поддерживают друг с другом [всестороннее] стратегическое сотрудничество, поэтому в перспективе проблем в области торговли и экономики не будет".

В то же время эксперт считает, что китайско-российские торгово-экономическое сотрудничество по интенсивности пока уступает уровню развития дипломатических отношений двух стран. Он отметил, что, несмотря на отсутствие существенных затруднений, в процессе формирования торгово-экономических отношений между КНР и Россией "имеются некоторые проблемы технического характера". В частности, Цзоу Чжибо отметил существование бюрократии на местном уровне, которая снижает эффективность взаимодействия. "Это крупная проблема, она стала головной болью для многих представителей китайского бизнеса и инвесторов, - пояснил он. - Она негативно влияет на инвестиции, бизнес и потребление. Впрочем, на уровне [центрального] правительства, судя по всему, у нас такой проблемы нет".

Китайский политолог также отметил, что как Китай, так и РФ испытывают на себе растущее давление со стороны Запада. Он упомянул негативные факторы, которые возникли на международной арене из-за украинского кризиса. "Однако в итоге это лишь стимулирует российско-китайское взаимодействие", - отметил эксперт.

Цзоу Чжибо напомнил, что западные страны во главе с США пытаются "полностью разорвать связи между Россией и внешним миром в области энергетики и в экономической сфере". "Например, произошел разрыв либо резкое понижение отношений России и Запада в области торговли электромеханическими товарами, электроникой, а также энергоносителями. Однако у КНР огромный рынок, и мы можем это полностью восполнить", - сказал он.

"Китай - единственная страна в мире, которая обладает всей производственно-сбытовой цепью. Здесь есть все, здесь можно произвести что угодно", - подчеркнул эксперт.

Перспективы торгового сотрудничества

Как считает Цзоу Чжибо, в текущем году товарооборот Китая и РФ без каких-либо трудностей достигнет целевой отметки в $200 млрд и даже сможет превысить этот показатель. Он также выразил уверенность, что динамичное развитие китайско-российской торговли будет сохраняться в долгосрочной перспективе.

"Во-первых, это результат [укрепления всеобъемлющего] партнерства Китая и РФ, особенно если учесть, что [председатель КНР] Си Цзиньпин, невзирая на огромное давление Запада, в марте посетил Россию, - заявил эксперт. - Под руководством лидеров двух стран наше сотрудничество постоянно крепнет и будет усиливаться до более высокого уровня".

По его словам, параллельно происходит оптимизации процедур, способствующих активизации китайско-российского взаимодействия. Эксперт также напомнил о необходимости развития совместных торгово-логистических проектов, которые позволят существенно снизить издержки. Он подчеркнул, что большую роль в наращивании товарооборота между двумя странами сыграет зерновой коридор из РФ в Китай, освоение арктического судоходного пути, создание новых транспортных маршрутов.

Согласно данным китайской таможни, товарооборот России и КНР в январе - июле вырос в годовом исчислении на 36,5%, достигнув $134,1 млрд. Экспорт из Китая в РФ за семь месяцев увеличился на 73,4% и составил около $62,54 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 15,1%, до $71,55 млрд.