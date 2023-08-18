Лукашенко назвал Союзное государство примером конструктивной и созидательной деятельности

Президент Белоруссии отметил, что работа сообщества направлена на упрочение отношений дружбы и доверия

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Союзное государство на фоне растущего глобального противостояния демонстрирует пример конструктивной созидательной деятельности, направленной на упрочение дружбы и доверия. Об этом говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко государственному секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву по случаю его дня рождения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На фоне растущего глобального противостояния Союзное государство демонстрирует пример конструктивной созидательной деятельности, направленной на упрочение отношений дружбы и доверия, устойчивое развитие стран-участниц, повышение уровня жизни народов", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в Белоруссии Мезенцев пользуется заслуженным авторитетом и хорошо известен "как последовательный приверженец укрепления белорусско-российского сотрудничества".

Лукашенко выразил уверенность, что деловые качества и богатый управленческий опыт Мезенцева будут и далее способствовать эффективному решению поставленных задач в целях наращивания всестороннего взаимодействия Минска и Москвы.

Российский дипломат и государственный деятель Мезенцев с апреля 2019 года по март 2021 года являлся послом РФ в Белоруссии. В марте 2021 года был назначен государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии.