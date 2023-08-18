В Австралии заявили, что подлодки AUKUS обеспечат стране подобающее место на мировой арене

Глава правительства Энтони Альбанезе отметил, что создание военного партнерства с Великобританией и США для его страны было "выбором зрелой нации"

СИДНЕЙ, 18 августа. /ТАСС/. Атомный подводный флот, который Австралия намерена получить в соответствии с соглашениями AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США), поможет стране занять подобающее место в мире. Об этом заявил глава ее правительства Энтони Альбанезе в ходе выступления перед делегатами съезда Австралийской лейбористской партии (АЛП), лидером которой он является.

По словам Альбанезе, цели и задачи AUKUS "полностью соответствует ценностям АЛП", а атомные подводные лодки, которые Канберра получит в ходе реализации соглашений альянса, - "это именно то, что нужно Австралии в будущем". "Светлое будущее требует большего, чем просто солнечный оптимизм. Мы должны принимать мир таким, каков он есть, а не таким, каким мы хотели бы его видеть, и укреплять нашу обороноспособность. AUKUS играет в этом развитии центральную роль", - заявил премьер, подчеркнув, что только AUKUS поможет "завоевать и упрочить свое место в мире".

Глава правительства отметил, что создание военного партнерства с Великобританией и США для Австралии было "выбором зрелой нации, который позволит ей занять подобающее место на мировой арене". "Австралия как островной континент нуждается в подводных лодках, и <…> атомные подводные лодки - это то, что нам нужно для обеспечения национальной безопасности", - сказал Альбанезе.

Осенью 2021 года Австралия объявила о намерении создать собственный атомный подводный флот, заключив военный альянс с Великобританией и США. В марте партнерством был принят трехэтапный план предоставления Австралии атомных субмарин с неядерным вооружением. Россия и Китай высказали озабоченность этим планом и призывали его участников строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.