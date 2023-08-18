В Австралии сообщили, что укрепят военный потенциал

Глава оборонного ведомства страны Ричард Марлз заявил, что дипломатия должна оставаться первым инструментом Австралии, но при этом для Канберры "очень важно правильно рассчитать жесткое соотношение сил" в регионе

СИДНЕЙ, 18 августа. /ТАСС/. Австралия должна опираться на дипломатию, но при этом также правильно рассчитывать соотношение сил в регионе и наращивать военный потенциал. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства страны Ричард Марлз на конференции правящей Австралийской лейбористской партии (АЛП).

По его словам, дипломатия должна оставаться первым инструментом Австралии, но при этом для Канберры "очень важно правильно рассчитать жесткое соотношение сил" в регионе. "Укрепление своего военного потенциала дает нам большую уверенность в себе <...> на фоне крупнейшего наращивания вооружений в мире со времен окончания Второй мировой войны", - сказал он.

Министр отметил, что Китай быстро укрепляет свой атомный подводный флот и это заставляет власти Австралии "принимать трудные решения, касающиеся обороны страны". "Сейчас это (строительство атомного подводного флота - прим. ТАСС) не является нашим решением, это не наш выбор, но таков мир, в котором мы живем, и наша неизбежная обязанность - прокладывать в нем свой путь", - подчеркнул Марлз.

Осенью 2021 года Австралия объявила о намерении создать собственный атомный подводный флот, заключив военный альянс с Великобританией и США. В марте партнерством был принят трехэтапный план предоставления Австралии атомных субмарин с неядерным вооружением. Россия и Китай высказали озабоченность в связи с этим планом и призвали его участников строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.