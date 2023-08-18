В Минобороны Австралии пообещали никогда не размещать у себя ядерное оружие

Страна не намерена отступать от своей приверженности ДНЯО, отметил глава ведомства Ричард Марлз

СИДНЕЙ, 18 августа. /ТАСС/. Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что Канберра никогда не разместит ядерное оружие на континенте. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед делегатами съезда правящей Австралийской лейбористской партии.

Марлз отметил, что намерение Австралии построить атомный подводный флот "вызывает острую реакцию в мире", но при этом страна не намерена отступать от своей приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Мы говорим не о ядерном оружии. В соответствии с договором [ДНЯО] Австралия сохранит приверженность всем своим обязательствам. Мы никогда не будем размещать ядерное оружие на наших берегах", - подчеркнул он.

Австралия объявила о намерении создать собственный атомный подводный флот, заключив осенью 2021 года военный альянс с Великобританией и США. В марте 2023 года партнерством был принят трехэтапный план предоставления Австралии атомных субмарин с неядерным вооружением. Россия и Китай высказали озабоченность в связи с этим планом и призвали его участников строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.