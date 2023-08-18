Эксперт: расширение числа партнеров в формате БРИКС+ может ускорить дедолларизацию

Исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци обратил внимание на привлекательность формата БРИКС, в основу механизма сотрудничества которого заложено стремление к развитию

ШАНХАЙ, 18 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Присоединение большего числа стран к партнерству в формате БРИКС+ и наращивание использования местных валют в расчетах будет способствовать ускорению дедолларизации. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.

"По мере того, как все больше и больше стран будут присоединятся к рядам партнеров по БРИКС+ переход на расчеты в местной валюте или валюте третьих сторон во взаимной торговле значительно возрастет, ускоряя тем самым дедолларизацию", - считает эксперт.

Говоря о предстоящем саммите объединения в ЮАР, Сунь Ци отметил, что одной из горячих тем на нем, как ожидается, станет создание единой валюты БРИКС. "BRICS Pay, используемая для транзакций между странами БРИКС, может быть полностью и детально обсуждена", - полагает эксперт.

Еще одной важной темой на саммите, считает Сунь Ци, станет вопрос расширения объединения. В этой связи эксперт обратил внимание на привлекательность самого формата БРИКС, в основу механизма сотрудничества которого заложено стремление к развитию. "В последние годы на это наложились пандемия коронавируса, российско-украинский конфликт и другие факторы. Для большинства развивающихся стран развитие является первоочередной задачей. Именно поэтому механизм сотрудничества БРИКС привлекателен для этих стран", - сказал он.

Запустить процесс расширения БРИКС в мае 2022 года предложил Китай. После саммита в Пекине, который прошел в июне того же года, начался подготовительный процесс. Незадолго до этого поступили первые заявки - от Аргентины и Ирана. 1 июня 2023 года министры иностранных дел стран БРИКС на встрече в Кейптауне в ЮАР рассмотрели концепцию расширения группы, однако решили направить документ на доработку. На следующий день прошла встреча "Друзей БРИКС", в которой приняли участие главы МИД стран - членов сообщества и еще 12 государств глобального Юга, в том числе ОАЭ и Саудовской Аравии.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны.