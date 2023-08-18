Прокуратура США запросила 33 года тюрьмы экс-лидеру Proud Boys по делу о штурме Капитолия

По сведениям газеты The Washington Post, прокуроры призвали судью вынести "жесткие приговоры", чтобы остановить тех, "кто будет прибегать к подобному насилию в будущем"

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Прокуратура США попросила федерального судью приговорить экс-главу ультраправого движения Proud Boys, участвовавшего в штурме здания Конгресса США в январе 2021 года, Генри Таррио к 33 годам лишения свободы. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на судебные документы.

По ее данным, Таррео не было в Вашингтоне 6 января, потому что ранее он был арестован по другому делу и ему было предписано покинуть американскую столицу. Однако, по утверждению прокуратуры, он являлся главным организатором штурма и руководил нападением Proud Boys.

Как отмечает издание, запрошенный срок - 33 года - в настоящее время является самым большим в деле о штурме Капитолия. Прокуроры призвали судью вынести "жесткие приговоры", чтобы остановить тех, "кто будет прибегать к подобному насилию в будущем", уточняет газета.

Во время судебного разбирательства прокуроры также утверждали, что Proud Boys считали себя "пехотинцами, сражающимися за [бывшего президента США Дональда] Трампа", и были готовы "пойти на войну, чтобы сохранить своего любимого лидера у власти".

В мае четверо лидеров ультраправого движения Proud Boys были признаны судом присяжных виновными в сговоре о призыве к мятежу. 1 августа спецпрокурор США Джек Смит также объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.