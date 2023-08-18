СМИ: на встрече в Гане начальники генштабов ECOWAS обсудят дату интервенции в Нигер

Для этого создадут "миссию по стабилизации", которую осуществят в кратчайшие сроки

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. В столице Ганы продолжается встреча начальников генштабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Участники обсудят возможную дату военного вторжения в Нигер. Об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на источник в ECOWAS.

По словам высокопоставленного представителя ECOWAS, "все готово к началу интервенции", а во второй день встречи будет обсуждаться потенциальная дата вторжения. Как утверждает глава генштаба ВС Ганы Сет Амоама, решение о военной операции ECOWAS уже принято: для этого создадут "миссию по стабилизации", которую осуществят в кратчайшие сроки.

Ранее комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах заявил на открытии встречи, что государства-члены, за исключением тех, которые находятся под властью военных, а также Кабо-Верде, готовы направить свои подразделения в состав сил быстрого реагирования, которые могут осуществить вторжение в Нигер. Министр обороны Ганы Доминик Нитивул считает, что успешные результаты госпереворота в Нигере поставят под угрозу все государства ECOWAS.