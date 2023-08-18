Трамп заявил, что не видит смысла участвовать в дебатах претендентов на президентский пост

По словам бывшего президента США, он значительно опережает своих конкурентов-сопартийцев

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Дональд Трамп заявил, что не видит смысла в своем участии в дебатах претендентов на пост президента США от Республиканской партии, так как он значительно опережает своих конкурентов-сопартийцев.

"Многие спрашивают, буду ли я участвовать в дебатах <...>. Мой рейтинг по опросам <...> выдающийся. На самом деле я опережаю другого кандидата, занявшего второе место [по опросам], кем бы он сейчас ни был, более чем на 50 очков <...>. Люди знают, что это рекорд, один из лучших, так зачем мне участвовать в дебатах", - написал политик в своей социальной сети Truth Social.

Первые дебаты претендентов на пост президента США на выборах 2024 года от Республиканской партии состоятся 23 августа. Ранее на вопрос журналиста газеты The Sunday Times о своих шансах на победу бывший президент США ответил, что они "близки к 100%".

Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Помимо Трампа, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться.