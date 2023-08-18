Стену на границе с Белоруссией могут снести, если поляки проголосуют за это на референдуме

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер надеется, что на всенародном голосовании такое решение не будет принято, поскольку "поляки в таких вопросах разумны"

ТАСС, 18 августа. Стена, построенная Польшей на границе с Белоруссией, может быть уничтожена, если за это проголосуют польские граждане на референдуме 15 октября. О такой возможности сообщил в интервью телеканалу Polsat пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"У нас не будет выбора. В ситуации обязывающего референдума мы примем такое решение [снести стену]", - сказал он. При этом Мюллер выразил надежду на то, что на всенародном голосовании такое решение не будет принято, поскольку "поляки в таких вопросах разумны".

Решение провести в стране всенародный референдум одновременно с парламентскими выборами 15 октября было одобрено депутатами Сейма (нижней палаты парламента) в четверг 17 августа.

Всего на референдум будет вынесено четыре вопроса. Один из них сформулирован так: "Поддерживаете ли ликвидацию заграждения на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?"

Для того, чтобы предотвратить нелегальный переход мигрантов из Белоруссии в Польшу на польско-белорусской границе польские власти в 2022 году построили стену из стальных решетчатых блоков высотой в 5,5 м длиной в 186 км. Сверху заграждение увито колючей проволокой. Стоимость строительства составила $278 млн.