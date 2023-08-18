Кандидат на пост премьера Таиланда Тхависин заявил о цели поднять уровень жизни населения

Сеттха Тхависин назвал бедность и неравенство своими врагами

БАНГКОК, 18 августа. /ТАСС/. Кандидат на пост премьер-министра Таиланда от партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") Сеттха Тхависин заявил о своем намерении содействовать улучшению экономических показателей страны во благо ее народа. Об этом он заявил в своем обращении, размещенном в соцсети X (ранее Twitter).

"Я пришел сюда, потому что хочу развивать страну и ее экономику, чтобы люди могли жить лучше. <...> Я повторяю, мои враги - это бедность и неравенство. Моя цель - это благополучие всего тайского народа", - сказал он.

60-летний Сеттха Тхависин до недавнего времени возглавлял компанию Sansiri, которая является крупнейшим застройщиком в Таиланде. В преддверии парламентских выборов, которые прошли в стране 14 мая, он избавился от акций компании и покинул должность ее генерального директора, чтобы не нарушить избирательное законодательство.

Председатель нижней палаты таиландского парламента Ван Мухамад Нор Матха назначил выборы нового премьера на 22 августа. В этот день Национальная ассамблея (парламент) рассмотрит кандидатуру Тхависина.

Консервативная партия "Объединенная таиландская нация" ("Руам Тхаи Сан Чат"), представляющая военные круги, официально объявила в четверг о присоединении к правительственной коалиции во главе с партией "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") и поддержке ее кандидата. Таким образом, коалиция во главе с "Пхыа Тхаи" будет располагать 315 депутатскими мандатами в 500-местной Палате представителей. Наличие в этой коалиции представляющих военные круги "Народной государственной силы" и "Объединенной таиландской нации" должно быть позитивно воспринято в Сенате, который также принимает участие в выборах нового главы правительства вместе с членами нижней палаты Национальной ассамблеи. Большая часть сенаторов была назначена Национальным советом по поддержанию мира и порядка, учрежденным после военного переворота в мае 2014 года и распущенным в июле 2019 года. Незадолго до роспуска совет назначил многих лояльных нынешнему правительству сенаторов, срок полномочий которых ограничен пятью годами.