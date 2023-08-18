Украинский премьер совершает визит в Румынию

Премьер Румынии Марчел Чолаку сообщил, что он обсудит с Денисом Шмыгалем аспекты, которые касаются региональной безопасности

БУХАРЕСТ, 18 августа. /ТАСС/. Премьер Румынии Марчел Чолаку сообщил перед началом заседания правительства, что глава украинского кабинета Денис Шмыгаль находится с визитом в Румынии. Выступление румынского премьера транслировало онлайн Радио Румынии.

"Сегодня важный день, так как у нас с официальным визитом [находится] премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, - сказал он. - Мы обсудим аспекты, которые касаются региональной безопасности. <...> Мы обсудим и усилия Румынии по транзиту украинских зерновых для обеспечения доступа к продовольствию в этот момент на мировом уровне, а также и вопрос двусторонней повестки дня по защите румынских фермеров и прав [представителей] румынского меньшинства на Украине".

Чолаку уточнил, что украинский премьер уже находится на территории Румынии. Об этом визите ранее не сообщалось.