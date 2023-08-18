Трамп обвинил Fox News в попытке выставить его в невыгодном свете

По словам бывшего президента США, телеканал публикует его "самые плохие фотографии" и не предоставляет данные всех опросов

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил телеканал Fox News в попытке выставить его в невыгодном свете, публикуя "самые плохие фотографии" и не предоставляя данные всех опросов.

"Почему Fox <...> не показывают все [результаты] опросы, в которых я намного опережаю [президента США Джо] Байдена <...>. Кроме того, они намеренно показывают мои самые плохие фотографии". <...>. А потом они хотят, чтобы я участвовал в дебатах", - написал политик в своей социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что не видит смысла участвовать в дебатах претендентов на пост президента США от Республиканской партии, так как и так значительно опережает своих конкурентов-однопартийцев.

Первые дебаты претендентов на пост президента США на выборах 2024 года от Республиканской партии состоятся 23 августа. Ранее на вопрос журналиста британской газеты The Sunday Times о своих шансах на победу бывший хозяин Белого дома ответил, что они "близки к 100%".

Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Помимо Трампа, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться.