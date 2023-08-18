На казахстанско-узбекской границе два пограничных пункта получат статус международных

Речь идет о пунктах пропуска "Целинный" и "Сырдарья"

АСТАНА, 18 августа. /ТАСС/. Пограничные пункты пропуска "Целинный" и "Сырдарья" на казахстанско-узбекской границе получат статус международных. Соответствующий проект по внесению изменений в законодательство опубликован порталом правовой информации Казахстана.

"Проект документа предусматривает изменение режима работы пунктов пропуска "Целинный" и "Сырдарья" со "светлого времени суток на круглосуточный", а также статус объектов с "двустороннего (межгосударственного) на международный (многосторонний)", - пояснили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

Поправки нацелены на дальнейшее развитие казахстанско-узбекского приграничного сотрудничества, отметили в ведомстве. Ранее на границе действовали шесть международных пограничных пункта.

В Мактааральском районе, где расположены пункты "Целинный" и "Сырдарья", планируется построить Центр международного торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия".

Создание центра инициировал в 2018 году предыдущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2021 году действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство объекта.