На Украине арестовали активы России и Белоруссии почти на $2 млрд

Министр кабмина страны Олег Немчинов сообщил, что за счет них финансируются военные расходы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Украины арестовали и конфисковали российские и белорусские активы почти на $2 млрд. За счет них финансируются военные расходы, сообщил министр кабмина Украины Олег Немчинов.

"Включая те активы, которые находятся в управлении Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, - это более 70 млрд гривен ($1,915 млрд)", - сказал Немчинов в эфире телеканала "Рада" в ответ на вопрос об общей стоимости арестованных и конфискованных на Украине российских и белорусских активов.

Некоторые активы передаются украинской армии и силовым структурам, другие - Фонду госимущества, сообщил Немчинов, добавив, что такие активы, как биотопливо и аммиак, продаются с аукциона, а вырученные средства вкладываются в облигации, за счет которых финансируются военные расходы.

Немчинов напомнил, на Украине арестованы или конфискованы такие крупные имущественные комплексы, как Демуринский горно-обогатительный комбинат, бенефициарным владельцем которого, по версии украинских властей, является российский бизнесмен Михаил Шелков, активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, активы трех российских банков. "Есть активы разного рода, есть вагоны, есть транспортные средства, есть несколько авиационных судов, есть более 3,5 тыс. объектов жилой недвижимости, почти 4 тыс. объектов нежилой недвижимости", - сказал министр. Он добавил, что процесс конфискации собственности происходит достаточно медленно, поскольку украинские власти хотят соблюсти юридические процедуры, полагая, что после окончания военных действий владельцы активов могут обратиться в суд и оспорить их изъятие.

10 марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а утверждает глава государства. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых введены санкции. Премьер Денис Шмыгаль заявил тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество.