В Китае выявили случаи масштабной торговой дискриминации со стороны Тайваня

Как отметила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, подобные действия администрации в Тайбэе "нарушают принципы недискриминационного взаимодействия Всемирной торговой организации"

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Министерство коммерции Китая в ходе расследования выявило случаи масштабной торговой дискриминации со стороны тайваньской администрации. Об этом заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

"Согласно предварительным результатам расследования, проводимого Минкоммерции в отношении торговых барьеров Тайваня, [правящая на острове] Демократическая прогрессивная партия [ДПП] в одностороннем порядке сдерживает большой поток ввозимых [из материкового Китая] товаров", - говорится в распространенном заявлении.

В нем уточняется, что подобные действия администрации в Тайбэе "нарушают принципы недискриминационного взаимодействия Всемирной торговой организации". Как отмечается в тексте, это ущемляет интересы целого ряда отраслей и предприятий, а также тайваньских потребителей.

Чжу Фэнлянь напомнила, что ДПП действует вопреки заключенному между Пекином и Тайбэем рамочному соглашению об экономическом сотрудничестве, которое предусматривает поэтапную отмену пошлин и ограничений. "Мы поддерживаем расследование, которое сообща будут проводить компетентные ведомства [КНР] в отношении торговых барьеров, а также ответные меры, принимаемые в соответствии с существующими правилами в ходе изучения [ситуации]", - подытожила она.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.