Глава МИД Дании подтвердил получение разрешения США отправить F-16 Украине

Истребители направят после окончания обучения украинских пилотов

СТОКГОЛЬМ, 18 августа. /ТАСС/. Дания получила разрешение США отправить на Украину истребители F-16 после окончания обучения украинских пилотов. Это подтвердил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

"Могу подтвердить, что мы с министром обороны написали коллегам в США о наших вариантах. И вот мы получили дружеское письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое дает нам возможность действовать, - сказал министр, слова которого приводит Danmarks radio. - Это означает, что барьера для того, чтобы сделать это (поставить истребители - прим. ТАСС) больше нет, и вместе с нашими союзниками мы сейчас выясняем, каким может быть следующий шаг". Министр добавил, что его коллега из Нидерландов Вопке Хукстра получил такое же разрешение, как и Дания.

Как прокомментировал министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен агентству Ritzau, Копенгаген уже обсуждает с союзниками передачу истребителей и скоро сможет дать более конкретную информацию по этому вопросу.

В июле датское Минобороны заявило, что обучение украинских летчиков начнется в конце лета и что "результаты будут получены, вероятно, в начале 2024 года". Всего в подготовке пилотов будут участвовать 11 стран.