США объявили об открытии в Гаване отделения Службы гражданства и иммиграции

Там будут проводить собеседование на получение виз, заниматься сбором биометрических данных, рассматривать дела о воссоединении семей и предоставлении статуса беженца

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Служба гражданства и иммиграции США объявила об открытии своего отделения в Гаване спустя пять лет после его закрытия при администрации президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

"Нынешняя администрация [президента США Джо Байдена] предпринимает шаги, чтобы сократить количество незаконных въездов, лишить ресурсов безжалостные организации, которые занимаются контрабандой [людей], и упростить доступ к законным, безопасным путям [для получения документов для въезда в США] <...>. Стремимся создать и обеспечить соблюдение законной, гуманной и безопасной иммиграционной системы", - отметил глава американского министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Как отмечается в пресс-релизе, отделение в Гаване будет проводить собеседование на получение виз, заниматься сбором биометрических данных, рассматривать дела о воссоединении семей и предоставлении статуса беженца. Посетить офис можно будет только по предварительной записи, уточняет ведомство.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Питер Уэлч (демократ от штата Вермонт) заявил, что нынешняя политика Вашингтона в отношении Кубы является "продолжением провальной программы предыдущей администрации" Соединенных Штатов. По его словам, США необходимо предпринять шаги для улучшения дипломатических отношений между правительствами двух стран.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчению санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Администрация Трампа также вновь включила Кубу в список государств - спонсоров терроризма. Администрация нынешнего президента Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы, но до сих пор не убрала страну из этого списка.