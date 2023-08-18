Вучич: Сербия готовится к сильнейшему за все время давлению по вопросу российских санкций

Как добавил президент Сербии, ожидания большого количества стран, что с западным оружием Украина сможет легко победить РФ, совершенно не оправдались

БЕЛГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Сербия окажется под сильнейшим за все время давлением по вопросу введения санкций против РФ на фоне осознания миром, что Россию нельзя одолеть на поле боя. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала РТС.

"Со следующей недели я ожидаю колоссального давления по вопросу введения санкций против Российской Федерации, вероятно сильнейшего давления за все время", - указал Вучич.

"Я ожидаю, что мы столкнемся с многочисленными проблемами, так как ситуация на Украине такова, что стало ясно, что на поле боя вы не можете легко победить Россию. Но я не могу сказать, что и Россия победит", - отметил сербский лидер, добавив, что ожидания большого количества стран, что с западным оружием Украина сможет легко победить Россию, совершенно не оправдались.

Президент Сербии в августе уже заявлял о том, что объединившиеся для помощи Украине и поставляющие вооружения Киеву страны Запада даже вместе не смогут победить Россию на поле боя, отмечая, что "оптимальным вариантом является как можно более скорое достижение перемирия".

Сербский лидер также указывал на то, что победа России в конфликте с Украиной будет означать поражение для коллективного Запада, в том числе для всего Североатлантического альянса. Он отмечал, что Вооруженные силы Сербии становятся эффективнее и повышают свою боеготовность за счет детального изучения конфликта на Украине.