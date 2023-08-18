Лукашенко призвал единым фронтом выступить против поджигателей новой мировой войны

По словам президента Белоруссии, переписывается история Второй мировой войны, а на уровне европейских структур принимаются резолюции и постановления, которые оправдывают нацистских военных преступников и перекладывают на СССР вину за развязывание той войны

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время, когда необходимо единым фронтом выступить против поджигателей новой мировой войны.

"Пришло время, когда всем людям доброй воли нужно объединиться, чтобы единым фронтом выступить против поджигателей новой мировой войны, вновь поднявших знамена фашизма и нацизма", - сказал глава государства в приветствии к участникам II Международного антифашистского конгресса, сообщает президентская пресс-служба. По его словам, США и их сателлиты, пытаясь "сохранить мировую гегемонию и затормозить развитие стран, которых они считают своими конкурентами, разрушают систему глобальной безопасности, тиражируют цветные революции и вооруженные конфликты на всех континентах, грубо вмешиваясь в дела независимых государств".

Лукашенко подчеркнул, что переписывается история Второй мировой войны, а на уровне европейских структур принимаются резолюции и постановления, которые оправдывают нацистских военных преступников и перекладывают на СССР вину за развязывание той войны. По словам президента, плоды этой политики видны на Украине, "где установлен жесткий, человеконенавистнический профашистский режим, развязавший в стране гражданскую войну и готовый воевать за интересы США до последнего украинца". "Наш народ, потерявший каждого третьего в годы Великой Отечественной войны, хорошо знает, что такое война, поэтому мы всегда выступаем за мир, равноправие и диалог народов", - отметил Лукашенко.

Представители более 30 стран принимают участие во II Международном антифашистском конгрессе "Во имя будущего человечества совместными усилиями остановим неофашизм" в Минске. Идея его проведения на постоянной основе принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу. Мероприятие проводится в Минске по инициативе Министерства обороны Белоруссии при поддержке МИД, Национальной академии наук и других ведомств и общественных организаций страны.