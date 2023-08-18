В Пекине считают законным патрулирование КНР и России в Восточно-Китайском море

Оно осуществляется в соответствии с международными правилами, отметил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Совместное патрулирование боевых кораблей КНР и России в Восточно-Китайском море осуществляется на законных основаниях с учетом норм международного права. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Я хочу вам сказать: китайские и российские корабли осуществляют регулярное судоходство в соответствии с международным законодательством и правилами", - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос западной журналистки, которая попросила прокомментировать действия кораблей КНР и России в Восточно-Китайском море.

Как сообщил ранее журналистам отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота, корабли ВМФ России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана отработали организацию пополнения запасов топлива и передачу грузов на ходу. Как уточняется, они продолжают движение по согласованному маршруту.