18 августа, 07:49

В Ливии официально опровергли информацию об аренде Турцией порта Хомс

Официальный представитель правительства национального единства Мухаммед Хаммуда призвал журналистов внимательно проверять достоверность информации, чтобы "не раздражать ливийское общественное мнение"

КАИР, 18 августа. /ТАСС/. Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии выступило с официальным опровержением информации о якобы аренде Турцией ливийского порта Хомс с целью создания там военной базы. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ПНЕ Мухаммед Хаммуда, выступив в порту Хомс в сопровождении главы Управления портами и морским транспортом Мухаммеда ас-Сиви и начальника штаба ВМС Нуриддина аль-Буни.

"Сообщения об аренде порта Хомс или использовании его в интересах иностранных военных баз являются беспочвенными слухами", - приводит заявление телеканал Libya Al Ahrar. Хаммуда призвал журналистов внимательно проверять достоверность информации, чтобы "не раздражать ливийское общественное мнение".

Со своей стороны ас-Сиви подчеркнул, что "существует план развития порта, чтобы увеличить торговый оборот с соседними странами и укрепить его роль в развитии ливийской экономики".

Телеканал TGRT и другие турецкие СМИ сообщили 17 августа со ссылкой на неназванные источники, что Турция якобы взяла в аренду на 99 лет порт Хомс в Ливии, где разместит военную базу. Утверждается, что там планируется разместить ударные беспилотники и системы ПВО. Власти Турции пока не прокомментировали эти сообщения. 

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