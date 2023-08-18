Источник: ЮАР пригласила более 60 стран для дискуссий в рамках саммита БРИКС

Как сообщил собеседник агентства, "запланированы предметные дискуссии по диалогу с государствами Глобального Юга"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика (ЮАР) пригласила свыше 60 стран для дискуссий в рамках предстоящего в Йоханнесбурге саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщил ТАСС диписточник в республике.

"Для дискуссий в рамках саммита приглашены более 60 стран, это и страны Африки, и страны, подавшие заявки в БРИКС, - сказал собеседник агентства. - Запланированы предметные дискуссии по диалогу с государствами Глобального Юга".

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации.

Ранее сообщалось, что формальные заявки на вступление в объединение подали свыше 20 стран.