Президент Словакии заявила, что обыски 17 августа не были попыткой совершить переворот

Зузана Чапутова ранее потребовала от премьер-министра республики Людовита Одора созвать экстренное заседание Совбеза

БРАТИСЛАВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова на заседании Совета безопасности опровергла слухи о том, что в республике предпринималась попытка совершить "полицейский переворот". Об этом сообщает словацкий новостной портал aktuality.sk.

"Никакого полицейского переворота не было", - заявила глава государства, комментируя инцидент 17 августа, когда в Братиславе сотрудники элитного подразделения словацкой полиции NAKA провели обыски в зданиях гражданской секретной службы SIS и Национального управления безопасности (НУБ), а также пытались задержать руководителя SIS Михала Алача и бывшего главу этой службы Владимира Пчолинского.

В этот же день Чапутова потребовала от премьер-министра Словакии Людовита Одора созвать экстренное заседание Совбеза. Глава правительства, однако, первоначально отказался это сделать, пояснив, что пока нет полной информации о произошедшем, кабмин "не намерен совершать преждевременные поступки и истерически реагировать".

Заседание Совбеза состоялось только в пятницу и длилось около полутора часов. "Никто [в Словакии] не является неприкасаемым, если нарушает закон", - прокомментировал Одор обвинения в коррупции, выдвинутые NАКА против руководителей SIS.